Подольская команда завоевала золото на юнармейских военно-спортивных играх

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Команда «Витязь-Быково» Быковской школы Подольска заняла первое место и получила кубок победителя на Всероссийских юнармейских военно-спортивных играх «Юный спасатель». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Состязания прошли на территории Сергиево-Посадского городского округа. В них приняли участие 11 команд из Московской и Калужской областей. Городской округ Подольск представила команда «Витязь-Быково» Быковской школы.

Участникам предложили пройти три полосы препятствий, потушить условный источник возгорания, оказать первую помощь пострадавшему, надеть боевую одежду пожарного на скорость, решить историческую викторину.

Второе место заняла команда «Лопасненский батальон» из Чехова, а третье место завоевала команда «Отряд Дома Юнармии» из Домодедово.

«Благодарю учеников Быковской школы, которые приехали в Сергиев Посад в качестве волонтеров и помогали организовать профессиональное и честное судейство, а также ученицу 9А класса Ахмерову Луизу за прекрасный творческий номер, который покорил всех участников мероприятия», — сказал начальник штаба регионального отделения «Юнармии», директор Быковской школы и депутат совета депутатов округа Евгений Лукошников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.