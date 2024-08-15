Подольская команда заняла третье место на Всероссийском марафоне «Земля спорта»

Команда из Подольска заняла третье место в региональном этапе Всероссийского марафона «Земля спорта», который организует министерство сельского хозяйства РФ. Подольчане взяли бронзу в дисциплине «Многоборье ГТО» и в личном зачете по силовому экстриму. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего на стадионе «Метеор» в городском округе Балашиха состязались более 200 участников из 16 городских округов. В мероприятии принимали участие как профессионалы, так и спортсмены-любители.

В рамках мультиспортивного марафона прошли семейные эстафеты, турниры по силовому экстриму и армрестлингу, соревнования по тяжелой атлетике, сдача нормативов ГТО и мастер-классы. Победителей наградили памятными кубками и медалями.

Марафон «Земля спорта» проводится второй год под эгидой министерства сельского хозяйства РФ. В этом году победители региональных этапов встретятся в финале Всероссийского марафона, который пройдет в конце августа в Калининградской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.