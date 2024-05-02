Подмосковный тяжелоатлет претендует на новый рекорд по сценическому экстриму
Фото - © Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам из Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» планирует установить парный рекорд России и мира по сценическому экстриму, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Попытку зафиксировать рекорд люберчанин сделает в тандеме с сибиряком, обладателем титула «Самый сильный человек России» Юрием Колмаковым.
Для достижения рекорда спортсменам понадобится за полчаса разрушить суммарно не менее 75 предметов из 5 наименований: грелки, колоды карт, стальные стержни, походные миски и сковородки.
Выступление тяжелоатлетов-экстремалов состоится 10 мая в день рекордов на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».
Событие пройдет на площадке «Спортивная Россия». Достижение будет посвящено Дню Победы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.
«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.