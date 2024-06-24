сегодня в 20:27

Подмосковный студент стал победителем игр БРИКС по боксу

Студент пятого курса Орехово-Зуевского государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ), Владимир Мнацаканян, завоевал золотую медаль по боксу на спортивных играх стран БРИКС 2024 года в весовой категории до 48 кг. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В финале соревнований Владимир Мнацаканян встретился с представителем Узбекистана Шодиержоном Меликузиевым. По итогам схватки победу одержал Мнацаканян.

Владимир Мнацаканян — мастер спорта международного класса, чемпион Европы среди молодежи и трехкратный призер чемпионата России. Теперь к его достижениям добавился и титул чемпиона игр БРИКС. Выпускник также включен в состав сборной России.

«Этот успех подчеркивает не только личные качества Владимира как спортсмена, но и важность поддержки спорта на уровне образовательных учреждений. Победа на таком престижном международном уровне является значимым вкладом в развитие спорта и вдохновением для молодых атлетов страны», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.