Подмосковный спортсмен завоевал золото IV этапа Кубка РФ по горнолыжному спорту

Самый титулованный действующий российский горнолыжник Александр Хорошилов одержал первую за год победу на этапе Кубка России в дисциплине «слалом», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковный горнолыжник стал лучшим по сумме двух спусков. После первого заезда Александр Хорошилов был на четвертой позиции, однако на второй трассе выступил безупречно и завоевал первое в сезоне золото. Второе и третье места заняли спортсмены, представляющие Санкт-Петербург.

«Очень рад, что мне во второй попытке удалось проехать, особенно верхнюю часть, очень хорошо, что дало мне преимущество. В нижней части я его не растерял и оказался на первом месте», — сказал Александр Хорошилов после финиша.

Добавим, что за десять стартов в текущем сезоне подмосковный спортсмен девять раз поднимался на пьедестал.

Этапы Кубка России по горнолыжному спорту с 21 по 24 декабря 2024 года на горнолыжных склонах центра активного отдыха «Евразия» в г. Куса (Челябинская область).

Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.