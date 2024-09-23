Подмосковный спортсмен завоевал серебро на международном турнире памяти Медведя

Спортсмен из Подмосковья завоевал серебряную медаль на международном турнире памяти трехкратного победителя олимпийских игр Александра Медведя по вольной борьбе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Представитель региона, действующий чемпион России, победитель первенства мира и Европы Иналбек Шериев выступал в весовой категории до 70 кг. В полуфинальной схватке соревнований он получил траву и не смог выйти на ковер в финальной встрече. Таким образом, победа досталась представителю Дагестана Курбану Шираеву, а у Иналбека Шериева — «серебро».

На третью ступень пьедестала поднялся борец из Азербайджана Али Рагимзаде и тувинец Сайын Казырык.

​Традиционный международный турнир по вольной борьбе памяти трехкратного победителя олимпийских игр Александра Медведя проходил с 19 по 22 сентября в Минске. В соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Азербайджана, Ирана, Болгарии, Бахрейна и других стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.