Подмосковный спортсмен завоевал две медали чемпионата России по маунтинбайку
Фото - © Центр паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта Московской области
Велосипедист из Московской области завоевал две медали чемпионата России по спорту глухих (маунтинбайк), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Московскую область на соревнованиях представлял 18-летний велогонщик, кандидат в мастера спорта России Дмитрий Жилин. Несмотря на небольшой соревновательный опыт, он показал высокий уровень подготовки и спортивного профессионализма.
Подмосковный спортсмен стал серебряным призером в дисциплине «кросс — кантри — гонка с выбыванием», а также завоевал бронзовую медаль в дисциплине «кросс — кантри».
В турнире принимали участие 22 сильнейших спортсмена (16 мужчин и 6 женщин) из Самарской, Курской, Московской, Свердловской и Калининградской областей.
Чемпионат России по спорту глухих (велосипедный спорт — маунтинбайк) проходил с 19 по 23 августа в Ижевске.
Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.
«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.