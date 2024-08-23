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Подмосковный спортсмен завоевал две медали чемпионата России по маунтинбайку

Велосипедист из Московской области завоевал две медали чемпионата России по спорту глухих (маунтинбайк), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Московскую область на соревнованиях представлял 18-летний велогонщик, кандидат в мастера спорта России Дмитрий Жилин. Несмотря на небольшой соревновательный опыт, он показал высокий уровень подготовки и спортивного профессионализма.

Подмосковный спортсмен стал серебряным призером в дисциплине «кросс — кантри — гонка с выбыванием», а также завоевал бронзовую медаль в дисциплине «кросс — кантри».

В турнире принимали участие 22 сильнейших спортсмена (16 мужчин и 6 женщин) из Самарской, Курской, Московской, Свердловской и Калининградской областей.

Чемпионат России по спорту глухих (велосипедный спорт — маунтинбайк) проходил с 19 по 23 августа в Ижевске.

Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.