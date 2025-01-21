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Подмосковный спортсмен завоевал бронзу на соревнованиях по пулевой стрельбе

Представитель Московской области Тимофей Алейников стал бронзовым призером Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе среди спортсменов в возрасте от 19 до 22 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Тимофей Алейников замкнул тройку лидеров в упражнении «винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов (3×20), три положения». Эта дисциплина входит в программу Олимпийских игр.

За победу в этом виде соревнований боролись 63 спортсмена. Победителем стал представитель Республики Удмуртия, а второе место занял стрелок из Владимирской области.

Всего для участия в соревнованиях в Удмуртию приехали 537 юниоров и юниорок из 41 региона страны. Отдельную дисциплину возрастной категории до 22 лет в программу соревнований включили впервые.

Турнир проходил с 11 по 20 января 2025 года в Ижевске в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.