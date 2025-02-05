Подмосковный спортсмен завоевал бронзу на этапе Кубка России по сноуборду

В рамках V этапа Кубка России по сноуборду подмосковный спортсмен Арсений Томин стал обладателем бронзовой медали в мужских соревнованиях, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представитель региона замкнул тройку лидеров в дисциплине «сноуборд-кросс». На первом и втором местах расположился представитель Красноярского края Александр Атылин и спортсмен из Новосибирской области Даниил Дильман. Между этими тремя сноубордистами на протяжении этапов Кубка России идет принципиальное соперничество за позиции на пьедестале почета.

Ранее Арсений Томин завоевал серебряные медали IV этапа Кубка России в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «сноуборд-кросс в смешанной паре». В рамках III этапа Кубка России подмосковный спортсмен завоевал «золото» в этих же дисциплинах.

IV и V этапы Кубка России по сноуборд-кроссу проходят в Миассе с 31 января по 6 февраля 2025 года. VI также состоится в Челябинской области, в городе Куса, а VII этап пройдет в конце марта в Магадане.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.