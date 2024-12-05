Подмосковный спортсмен завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка России по сноуборду

Представитель Московской области Дмитрий Карлагачев стал бронзовым призером первого этапа Кубка России в параллельных дисциплинах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Карлагачев занял третье место в мужском старте в дисциплине «параллельный слалом-гигант». На первом месте расположился его оппонент из Челябинской области, а на втором спортсмен из Республики Татарстан.

Первый этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом-гигант» проходит с 3 по 6 декабря 2024 года на ГК «Солнечная долина» в Миасс (Челябинская область). Более 85 спортсменов вышли на старт, чтобы бороться за призовые места.

Ранее Дмитрий Карлагачев стал бронзовым призером первого этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом».

Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.