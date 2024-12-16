Подмосковный спортсмен взял бронзу на соревнованиях по фигурному катанию

Спортсмен из Московской области Макар Пузин стал бронзовым призером Всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках «Мордовские узоры», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Пузин занял третью ступень пьедестала почета в одиночном катании среди юниоров по программе кандидатов в мастера спорта (13-19 лет). На первом и втором местах расположились спортсмены из Москвы.

В течение трех дней свои короткие и произвольные выступления перед судьями и зрителями продемонстрировали юноши и девушки, обладатели первого спортивного разряда, юниоры и юниорки кандидаты в мастера спорта, а также женщины и мужчины мастера спорта. Всего за награды турнира боролись более ста фигуристов и фигуристок из 35 регионов России.

Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Мордовские узоры» проходили с 13 по 15 декабря в Саранске.

Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.