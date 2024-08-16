Подмосковный спортсмен выиграл международный турнир по бадминтону

Спортсмен из Подмосковья Глеб Степаков завоевал одну золотую и одну серебряную медаль на международных соревнованиях по бадминтону Afghanistan Badminton Championship, об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​«Очень здорово вновь оказаться на международном турнире, получить опыт и обменяться спортивным мастерством с игроками из других стран. Для нас, как для личников, это очень важно. Хочется отметить высокий уровень турнира — от проживания, питания, трансфера и безопасности игроков до призового фонда. Очень рад, что удалось принять участие и очень надеюсь, что еще предоставится возможность поучаствовать на международных турнирах такого уровня», — поделился эмоциями Степаков.

​Бадминтонист из Московской области занял первое место в парном мужском зачете и второе место в одиночном зачете. Он представляет подмосковную «СШОР по игровым видам спорта».

​Международный турнир Afghanistan Badminton Championship проходил в городе Кабул с 12 по 14 августа.

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.