Подмосковный спортсмен установил мировой рекорд в толкании ядра

Подмосковный спортсмен Денис Гнездилов установил мировой рекорд в толкании ядра на чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике. Ирина Вертинская стала серебряным призером в этой же дисциплине, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Во время выступления в третьей попытке чемпион Паралимпийских Игр Денис Гнездилов показал результат 11,85 м и установил новый мировой рекорд. Прошлый принадлежал португальцу Мигелю Монтейру (11,60 м). В шестой попытке представителю региона удалось превзойти свое достижение и еще раз обновить уже свой показатель — 11,92 м. Таким образом Денис Гнездилов завоевал золотую медаль и титул чемпиона мира.

Португальский спортсмен Мигель Монтейру занял второе место с результатом 11,31 м. Спортсмен из Ирака Гарраха Тнайаша стал бронзовым призером с максимальным результатом 10,86 м.

Еще одна представительница Московской области, бронзовый призер Паралимпийских Игр Ирина Вертинская, стала серебряным призером в толкании ядра среди женщин.

На чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике Подмосковье представляют три спортсмена. Сергей Сокульский, который также выступал в соревнованиях по толканию ядра, стал четвертым.

Соревнования проходят с 27 сентября по 5 октября в Нью-Дели (Индия). В турнире принимают участие более 1 000 спортсменов. Борьбу за медали ведут 70 российских легкоатлетов и 3 спортсмена-ведущих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.