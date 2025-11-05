Подмосковный спортсмен стал восьмикратным чемпионом мира по джиу-джитсу

Представитель Московской области Дмитрий Бешенец стал победителем чемпионата мира по джиу-джитсу. Это уже восьмой титул спортсмена, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Представитель подмосковного центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта стал сильнейшим в весовой категории 94 кг в дисциплине «файтинг». На пути к финалу Дмитрий Бешенец провел три схватки. В первой встрече был досрочно побежден соперник из Австрии. Второй поединок против спортсмена из Колумбии закончился со счетом 11-1 в пользу российского бойца. В полуфинале со счетом 16-7 Дмитрий Бешенец одержал победу над представителем Нидерландов.

В финале чемпионата мира российский спортсмен боролся за «золото» против соперника из Казахстана. К концу поединка Дмитрий Бешенец уступал в счете с разницей в 10 баллов, однако за полминуты до окончания схватки вырвал победу.

Чемпионат, первенство и Кубок мира по джиу-джитсу проходят с 1 по 16 ноября в г. Бангкок (Таиланд). В турнире принимают участие более 800 спортсменов из 59 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.