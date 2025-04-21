Подмосковный спортсмен стал победителем первенства России по вольной борьбе

Подмосковный спортсмен из городского округа Подольск Ислам Кажаров завоевал золотую медаль на первенстве России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года памяти трехкратного победителя Олимпийских игр Б. Сайтиева, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ислам Кажаров на пути к высшей ступени пьедестала почета в весовой категории до 70 килограммов провел шесть победных схваток. В 1/32 финала он взял верх над представителем Чеченской Республики Магомедом Эльдаровым. Затем в 1/16 стадии был повержен соперник из Ингушетии Ахмед Ахильгов. В следующей встрече борец из Подмосковья нанес поражение еще одному спортсмену из Ингушетии Исламу Газикову. В четвертьфинальной схватке Ислам Кажаров оказался сильнее дагестанца Рамазана Абдулкадырова. Также он одолел в полуфинале Сергея Клименко, представляющего Республику Дагестан. И в заключительной встрече дня Ислам Кажаров отпраздновал победу над Иналом Чельдиевым из сборной команды Москвы.

Борец из Московской области стал лучшим среди 66 претендентов на «золото» в весе до 70 килограммов. В этом году это самая массовая весовая категория национального первенства.

Первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года памяти трехкратного победителя Олимпийских игр Б. Сайтиева проходило с 16 по 21 апреля в столице Чеченской Республики городе Грозный. В соревнованиях приняли участие свыше 500 человек из 48 регионов РФ.

Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.