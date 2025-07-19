Подмосковный шпажист завоевал золото Универсиады в Германии

сегодня в 13:17

Подмосковный спортсмен Дмитрий Швелидзе стал чемпионом летней Универсиады в Германии по фехтованию на шпагах, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В полуфинале обладатель юниорского Кубка мира, призер первенства Европы, призер Кубка России Дмитрий Швелидзе одержал победу со счетом 15:8 над своим соотечественником Кириллом Гуровым, который в итоге стал бронзовым призером Универсиады. И в заключительной встрече подмосковный фехтовальщик одолел соперника из сборной Венгрии Шому Шомоди со счетом 15:11 и стал обладателем золотой медали.

​Это уже второе золото россиян на Универсиаде. Счет наградам высшей пробы открыл пловец Николай Колесников на дистанции 400 м вольным стилем.

Московскую область на Универсиаде представляют еще двое спортсменов: чемпион России по плаванию, призер этапа Кубка России Роман Акимов и многократный чемпион страны в плавании Александр Степанов. Семь комплектов наград по плаванию будут разыграны до 23 июля.

Дмитрий Швелидзе представляет региональный центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области и областное Училище олимпийского резерва № 2 (г. Звенигород).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.