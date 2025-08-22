Подмосковный шахматист в составе сборной РФ победил на олимпиаде в Колумбии

Подмосковный шахматист Иван Землянский в составе сборной России стал победителем Всемирной шахматной олимпиады до 16 лет в Колумбии. Команда российских спортсменов досрочно обеспечила себе чемпионство в предпоследнем туре соревнований, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В составе сборной на соревнованиях в Колумбии выступали юные шахматисты Иван Землянский, представляющий Московскую область, а также спортсмены из других регионов: Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман. Команда одержала досрочную победу в турнире, обыграв в предпоследнем туре соперников из Казахстана. В активе сборной России 16 очков. Впереди у команды финальный матч против шахматистов из Белоруссии. Даже в случае поражения представители Российской Федерации останутся лидерами Всемирной шахматной Олимпиады.

В ходе соревнований российские шахматисты обыграли команды Перу, Чили, Индии, Китая, Узбекистана, Грузии и две команды Казахстана, одержав восемь побед из восьми возможных.

Напомним, что представитель Подмосковья Иван Землянский в возрасте 13 лет выполнил последнюю норму гроссмейстера и станет самым молодым обладателям этого звания в истории России. Феноменальный результат вошел в десятку лучших достижений вундеркиндов за всю мировую историю шахмат. Таким образом, Иван Землянский превзошел предыдущий рекорд России, принадлежащий Аниша Гири.

Всемирная шахматная Олимпиада до 16 лет проходит в городе Барранкилья (Колумбия) с 16 по 22 августа 2025 года.

