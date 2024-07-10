Подмосковные шахматисты смогут получать стипендию Сергея Карякина

Президент федерации шахмат Московской области Сергей Карякин совместно с самым молодым гроссмейстером в истории России Иваном Землянским подписали соглашение о сотрудничестве. Иван стал первым шахматистом, который будет получать стипендию Карякина. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В мае этого года на международном турнире «Sharjah Masters» в объединенных Арабских Эмиратах 13-летний российский шахматист Иван Землянский выполнил необходимую четвертую норму для получения статуса международного гроссмейстера. В столь юном возрасте сделать это не удавалось еще никому из отечественных спортсменов.

«Я считаю, что нужно поддерживать молодых шахматистов на взлете перед успешной карьерой. В этот момент очень важно, чтобы у них были возможности для дальнейших тренировок и совершенствования, участия в самых сильных турнирах, чтобы от шахмат ничего не отвлекало, в том числе и финансовые моменты. Я лично и Федерация шахмат Московской области настроены на долгосрочное сотрудничество», — отметил Карякин.

Подписание прошло в рамках пресс-конференции в медиацентре «Российской газеты», где Иван Землянский и его тренер Ярослав Призант рассказали о том, как удалось добиться таких успехов и о своих дальнейших планах. Сергей Карякин, Альберт Миннуллин и Владимир Поткин ответили на вопросы журналистов о перспективах развития шахмат в нашей стране. Модератором пресс-конференции выступил Николай Долгополов.

«Мы начли заниматься в 2019 году. Был период после первенства России 2019 года, когда я хотел бросить шахматы, потому что сыграл там очень неудачно. Я смотрел видео Ярослава Александровича и как раз тогда ушел из школы Карпова. У Ярослава Александровича все было ясно, и я решил с ним позаниматься. Он каждый день дает мне задания, я их выполняю. Если мне интересно что-то еще, он дает дополнительный материал, я могу целый день решать задачи, читать книги, наигрывать дебюты», — рассказал Землянский.

Совсем недавно Иван Землянский в онлайн матче из двух партий обыграл Магнуса Карлсена, который является экс-чемпионом мира. Встреча прошла во время одного из стримов, которые Иван проводит по вторникам.

Тренер юного гроссмейстера рассказал о методиках, которые использует в тренировочном процессе.

«Занятия проходят онлайн два раза в неделю. Всякий раз я ему шлю домашнее, все пять лет от звонка до звонка. Это базы, задачники, сборники. Вообще, я использую смешанный подход: и наследие советской шахматной школы, классику, и современные базы. Ваня очень хорошо знает матчи первенства мира, партии чемпионов мира. Мы пять лет очень продуктивно и много занимаемся и будем стараться дальше», — поделился тренер юного гроссмейстера Ярослав Призант.

После пресс-конференции президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин и Иван Земляский померялись силами и сыграли мини-матч в блиц. Российский гроссмейстер отметил высокий уровень подготовки и талант молодого спортсмена.

Иван Землянский начал заниматься шахматами в дошкольном возрасте. В 3,5 года изучил первую книгу по шахматам и родители записали его в шахматную школу. Является мастером ФИДЕ. Он смог стать гроссмейстером, не получая звания международного мастера. Ранее рекорд принадлежал выступавшему за Россию Анишу Гири, который получил звание в 14 лет. Формально звание будет присвоено на ближайшем конгрессе ФИДЕ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.