Подмосковный пловец завоевал серебро на летних Сурдлимпийских играх в Токио

Пловец Марк Трошин из Серпухова занял второе место на XXV летних Сурдлимпийских играх в Токио в дисциплине «200 м на спине». Это четвертая медаль для команды Московской области на турнире, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Марк Трошин стал серебряным призером соревнований по плаванию на дистанции 200 метров на спине на Сурдлимпийских играх, которые проходят в Токио с 15 по 26 ноября. Победу в этой дисциплине одержал спортсмен из Украины, бронзовую медаль завоевал представитель США.

В копилке сборной Московской области на данный момент три золотые и одна серебряная медаль. Ранее велогонщик Дмитрий Розанов дважды стал чемпионом, а легкоатлетка Виктория Аксенова выиграла золото в беге.

В составе национальной команды на турнире также выступает теннисист Асильбек Суйналиев из городского округа Чехов. Всего в соревнованиях принимают участие 2 427 спортсменов из 78 стран, Российскую Федерацию представляют 36 атлетов.

XXV летние Сурдлимпийские игры проходят в столице Японии и завершатся 26 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.