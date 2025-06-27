Подмосковный пловец Иван Гирев взял золото в финале Кубка России

Представляющий Подмосковье спортсмен Иван Гирев завоевал золотую медаль в последний день финала Кубка России по плаванию в Казани. По итогам турнира в активе команды региона пять наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Иван Гирев стал победителем в мужских стартах на 100 м вольным стилем. Второе место занял представитель Ростовской области, а третье — спортсмен из Москвы.

Ранее Иван Гирев прошел квалификацию для участия в эстафете 4×100 на чемпионате мира в Сингапуре, который пройдет с 11 июля по 3 августа.

Таким образом, по итогам Кубка России в копилке команды региона пять наград: два «золота», «серебро» и две «бронзы». Сборная Московской области заняла третье место в командном зачете.

Напомним, ранее пловчихи Полина Лейкина и Диана Валиуллина из Рузского муниципального округа заняли первое и второе места соответственно в дисциплине «комплексное плавание» на дистанции 400 м среди женщин. Также в первый день финала Кубка России Герман Зажирский стал бронзовым призером в мужских стартах на 200 м баттерфляем, а Дарья Рогожинова заняла третье место в аналогичной дисциплине среди женщин.

В финале Кубка России принимали участие более 500 спортсменов, представляющих 70 команд из разных регионов страны. Финал Кубка России по плаванию проходил с 23 по 26 июня 2025 года в Казани (Республика Татарстан) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.