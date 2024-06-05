Подмосковный паратлет Гнездилов установил новый рекорд России

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Спортсмен из Подмосковья Денис Гнездилов на Кубке чемпионов по параатлетике установил новый всероссийский рекорд в толкании ядра. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Чемпион Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, представитель Подмосковья Денис Гнездилов впервые в истории проведения соревнований «Кубок чемпионов по параатлетике» установил новый рекорд России. Он показал рекордный результат в толкании ядра в классе F40 — 11 метров и 57 сантиметров.

Кроме того, Гнездилов на Паралимпиаде 2020 года, где он завоевал золотую медаль, показал результат в толкании ядра — 11 метров и 16 сантиметров, установив тем самым новый мировой рекорд.

​Подмосковный атлет выступает за региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта.

​Кубок чемпионов по параатлетике проходит с 3 по 7 июня в городе Екатеринбург на легкоатлетическом стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец».

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.