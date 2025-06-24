Подмосковный мотогонщик в 12-й раз стал чемпионом России

Спортсмен из Московской области Дмитрий Паршин завоевал золотую медаль на чемпионате России по мотоциклетному спорту в дисциплине «классическое эндуро», говорится в сообщении пресс-службы физической культуры и спорта Подмосковья.

​Данный успех стал 12-м по счету в карьере мотоциклиста. Также в его послужном списке золотая медаль чемпионата Европы и «серебро» этапов чемпионата мира.

​На завершившемся чемпионате страны в классе «Е-3» он сумел показать впечатляющее время — 27 минут и 41 секунду, что и позволило ему занять первое место по итогам двух туров.

​«Гонка прошла отлично, три классных спецучастка: кросс в обратку, эндуро на склоне холма и эндуро стадион. Они оказались довольно интересные и непростые. Также отмечу основной круг с элементами харда. Спасибо организаторам за классный трек в этом году, жаль, что этот этап был завершающий, ещё бы пару гонок. По итогам этапа и всего чемпионата я завоевал 12 золото в этой дисциплине. Мотоцикл, выданный мне три года назад мотоциклетной федерацией отлично отработал, но пришло время его оставить следующему владельцу, спасибо огромное за три титула, которые с тобой мы завоевали», — поделился эмоциями Дмитрий Паршин на своей странице в социальной сети «VK».

Чемпионат России по мотоциклетному спорту в дисциплине «классическое эндуро» прошёл с 20 по 23 июня в городе Кемерово. Соревнования собрали свыше 100 мотогонщиков со всей страны и проводились в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.