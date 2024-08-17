Подмосковный легкоатлет завоевал «бронзу» на чемпионате России

сегодня в 15:17

Представитель Московской области принес первую медаль чемпионата России по легкой атлетике в копилку региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Спортсмен Иван Афонин, воспитанник тренера Николая Чемерисова, завоевал бронзовую награду в беге на 100 метров. Эта медаль открыла счет трофеям подмосковных легкоатлетов на главном турнире страны. Представитель Московской области установил на дистанции личный рекорд в 10,45 секунд.

В составе сборной Подмосковья выступают 46 спортсменов. В течение четырех дней более 800 легкоатлетов из 70 регионов страны разыграют 46 комплектов медалей. Среди звезд — олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, которые также представляют Московскую область.

Спортсмены состязаются в таких дисциплинах, как бег на различные дистанции, бег с барьерами, прыжок в высоту, прыжок с шестом, метание копья и молота, а также эстафета 4х100.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит с 15 по 18 августа 2024 года в г. Екатеринбург (Свердловская область).

Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье – регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», - добавил глава области.