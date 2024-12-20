Подмосковный конькобежец завоевал первую медаль чемпионата России

Конькобежец Даниил Алдошкин завоевал первую медаль сборной региона на домашнем чемпионате России. Представитель Подмосковья финишировал вторым в старте на дистанции 5 тыс. метров среди мужчин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золото в этих соревнованиях завоевал спортсмен из Красноярского края, а бронзовым призером стал конькобежец из Москвы.

«Атмосфера очень приятная, настрой на чемпионат боевой. Прошел только первый день. К сожалению, или к счастью получилось занять только второе место. Боролся как мог, продолжаем работать дальше. Впереди еще четыре дистанции. Поэтому, надеюсь порадовать», — сказал Алдошкин.

На чемпионате России по конькобежному спорту Московскую область представляют 17 спортсменов. Во второй соревновательный день на льду Конькобежного центра «Коломна» состоятся четыре старта. На дистанции 1 тыс. м (мужчины и женщины) Подмосковье будут представлять Мария Логинова, Ксения Сиразева, Виктория Морозова, Ирина Кузнецова, Елена Еранина, Артем Веселкин, Владимир Гилюк и Михаил Казелин. Кроме того, команды региона выступят в командных забегах на восемь кругов (мужчина) и шесть кругов (женщины).

Чемпионат России по конькобежному спорту проходит с 18 по 22 декабря 2024 года в Коломне. В течение четырех дней будут разыграны 16 комплектов медалей. Турнир проходит по программе Олимпийских игр. В соревнованиях участвуют 100 спортсменов из 20 регионов страны.

Чемпионат России проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.