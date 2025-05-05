Подмосковный клуб стал серебряным призером Кубка РФ по мини-футболу 8×8

Футбольный клуб СОБР из городского округа Мытищи стал серебряным призером Кубка России по мини-футболу в формате 8×8. В финальном матче подмосковные футболисты встретились с командой «Форпост» из Москвы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Основное время матча завершилось со счетом 4:4. Победитель Кубка определялся в серии послематчевых пенальти, в которой СОБР уступил со счетом 4:5. По итогам турнира лучшим защитником стал мытищенец Никита Сурков.

Всего в соревнованиях приняли участие четыре подмосковные команды. Клуб «Домодедово» завершил выступления в стыковых играх за выход в плей-офф, «Комбинат» из Домодедова уступил в четвертьфинале СОБРу, а «Розгруз» из Подольска закончил турнир на стадии 1/16.

Добавим, что перед первым полуфинальным матчем, который открыл игровой день, прошла акция в честь 80-летия Великой Победы в рамках мемориальной программы РФС «Одна на всех. Команда, Родина, Победа». Участники финальных матчей и оргкомитет турнира расстелили на поле большое Знамя Победы и почтили память героев минутой молчания.

Кубок России по мини-футболу 8×8 прошел с 30 апреля по 4 мая в спортивном комплексе Лужники на полях № 3 и 4. Всего в турнире приняли участие 48 сильнейших команд из 25 регионов России.

Кубок России 8×8 — это соревнование для сильнейших команд страны, играющих в мини-футбол в формате 8×8. Основным критерием при формировании состава участников соревнований стали высокие результаты выступлений команд в федеральных турнирах РФС. Кубок России прошел в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.