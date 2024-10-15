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Подмосковный яхтсмен стал чемпионом РФ по парусному спорту

Спортсмен из Подмосковья Сергей Комиссаров завоевал золотую медаль на чемпионате России по парусному спорту олимпийских классах яхт. Чемпионат России в олимпийских классах яхт по парусному спорту состоялся с 7 по 14 октября в городе Сочи, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Призер чемпионата Европы, многократный чемпион России и обладатель Кубков России из Подмосковья Сергей Комиссаров занял очередное первое место на чемпионате страны по итогам гонки в олимпийском классе «Лазер-стандарт» среди мужчин. За ним на втором месте расположился Максим Николаев из Москвы. На третью ступень пьедестала поднялся представитель Санкт-Петербурга Даниил Крутских.

​Сергей Комиссаров представляет городской округ Долгопрудный, выступает за областной центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и СШОР по летним видам спорта.

Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.