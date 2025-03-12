Подмосковный инженер принял участие в Токийском марафоне

Сотрудник научно-производственного объединения «Энергомаш» Владислав Пальмов принял участие в одном из главных спортивных забегов мира — Токийском марафоне. В этом году участниками забега стали 40 тысяч спортсменов, сообщает пресс-служба администрации округа Химки.

«Для меня было большой честью и огромной удачей иметь возможность участвовать в данном забеге мирового уровня. Я получил огромное количество положительных и ярких эмоций, увидел уровень международной организации забегов, а также познакомился с иностранными бегунами. Это было незабываемо», — поделился Владислав Пальмов.

Токийский марафон входит в состав World Marathon Majors — серии самых значимых марафонов в мире беговых соревнований. Соревнования собирают со всего мира десятки тысяч профессиональных спортсменов и любителей. Однако стать участником состязаний сложно ввиду большой конкуренции.

«На этот год планирую улучшить свой результат в марафонском беге. Сейчас готовлюсь к марафону БРИКС, который проходит у нас в трех городах: Казани, Санкт-Петербурге и Москве», — добавил Владислав.

Ранее «Энергомаш» принял участие в международном аэрокосмическом форуме в Китае. На объединенном стенде Роскосмоса организации представили образцы производимой и перспективной ракетно-космической техники, космических аппаратов и ракетных двигателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.