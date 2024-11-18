Подмосковный ХК «Витязь» одержал самую крупную победу в выездном матче КХЛ

ХК «Витязь» в выездном матче регулярного сезона КХЛ со счетом 7:1 обыграл «Северсталь» из Череповца. Эта победа стала самой крупной для подмосковного клуба в истории турнира, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Молодцы, парни! Сегодня была команда, трудились правильно и желание было. С победой!» — сказал хоккеистам главный тренер ХК «Витязь» Павел Десятков.

Лучшим игроком матча в составе подмосковного клуба стал Дмитрий Бучельников. На его счету в этой игре один гол и две результативные передачи. Всего в сезоне у Дмитрия 26 очков (8 голов и 18 передач), что на данный момент второй результат в бомбардирской гонке КХЛ.

По итогам 28 игр в активе «Витязя» 27 очков и девятое место в западной конференции. От зоны плей-офф подмосковную команду отделяют три очка.

Следующий матч «витязи» проведут на выезде против ХК «Локомотив» из Ярославля. Встреча пройдет 19 ноября на «Арена-2000». Начало в 19:00.

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