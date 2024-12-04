Подмосковный горнолыжник завоевал золото на этапе Кубка РФ в Мурманской области

Подмосковный спортсмен стал победителем этапа Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках стартового этапа Кубка России по горнолыжному спорту подмосковный спортсмен Семен Ефимов стал лучшим по сумме двух спусков в слаломе среди мужчин. На втором и третьем местах горнолыжники из Санкт-Петербурга и Челябинской области соответственно.

Сильнейших на первом этапе Кубка России определяли в дисциплинах слалом и слалом-гигант. В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов из 20 регионов России.

Второй и третий этапы Кубка состоятся с 9 по 11 декабря в городе Полярные Зори. Участники будут соревноваться в дисциплине «слалом». Дальнейшие этапы пройдут в Кусе, Москве, Красноярске, Манжероке, Елизово и Южно-Сахалинске. После этого сильнейшие лыжники вновь вернутся в Кировск, чтобы бороться за медали в финале Кубка.

Этап Кубка России по горнолыжному спорту в слаломных дисциплинах проходил с 30 ноября по 3 декабря в Кировске (Мурманская область).

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.