Подмосковный фигурист стал победителем финала Гран-при России

​Максим Некрасов занял первое место в дисциплине «танцы на льду». Он выступал вместе с фигуристкой из Москвы Василисой Кагановской. Им удалось набрать в сумме 205,58 балла. Данная победа стала первым серьезным триумфом для пары, дебютировавшей в этом сезоне. Вторыми с результатом в 200,61 балла стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано из Москвы. Замкнул тройку призёров еще один столичный тандем — Анна Щербакова и Егор Гончаров — 192,23 балла.

​«Мы боролись сами с собой, у нас и была такая задача. Выходили мы довольно спокойно. Не то, чтобы мы думали, что у нас нет права на ошибку, наоборот, настроили себя так, как будто не боялись сделать ошибки, чтобы это было максимально свободно, без всякого „тихонечко, аккуратненько проедем“, чтобы наш прокат показал всю работу, что мы проделали с чемпионата России на сегодняшний день. Надеюсь, это удалось. Сейчас будем пересматривать прокат, разговаривать с тренерами, тогда сможем сделать точные выводы», — поделились эмоциями Максим Некрасов и Василиса Кагановская.

​Финал Гран-при России по фигурному катанию сезона 2024/2025 проходил в городе Красноярск с 13 по 16 февраля. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.