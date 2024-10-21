Подмосковный дзюдоист стал бронзовым призером чемпионата России в Сочи

Дзюдоист из Московской области Астемир Абазов завоевал бронзовую медаль на чемпионате России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Представитель региона занял третью ступень пьедестала почета в весовой категории 90 кг вместе со спортсменом из Санкт-Петербурга. Победителем турнира стал тюменский дзюдоист, а «серебро» завоевал еще один атлет из Северной столицы.

Чемпионат России по дзюдо проходил с 16 по 20 октября 2024 года в Сочи на базе спортивного комплекса академии единоборств, который находится на территории федерального значения «Сириус».

В рамках турнира состоялись соревнования в индивидуальном зачете среди мужчин и женщин, а также в командном зачете среди федеральных округов со смешанными командами. За медали в семи весовых категориях боролись более 400 спортсменов.

Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.