Подмосковный борец завоевал золото мирового квалификационного турнира

Садык Лалаев занял первое место на мировых квалификационных соревнованиях по греко-римской борьбе и обеспечил себе олимпийскую квоту, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Лалаев выступал в весовой категории до 60 килограммов. Эта победа дает ему возможность получить олимпийскую лицензию на участие в Играх в Париже. Второе место в данной весовой категории занял азербайджанец Мурад Маммадов. Тройку призеров закрыл представитель Сербии Георгий Тибилов.

Таким образом, борцы сборной России завоевали пять олимпийских допусков. В Париже в соревнованиях по греко-римской борьбе будут представлены атлеты из 37 стран.

Квалификационные соревнования проходили с 7 по 13 мая в городе Стамбул.



Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.



«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», - сказал Воробьев.