Подмосковный борец-классик завоевал золото на международном Кубке нефтяной столицы

Представитель Подмосковья удостоился золотой награды на международных соревнованиях по греко-римской борьбе «Кубок нефтяной столицы», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Призер чемпионата Европы 2024 года Адлет Тюлюбаев, выступающий за Подмосковье, боролся в весовой категории до 77 килограммов. В финальной схватке за главный трофей турнира он взял верх над соперником из Казахстана Темирланом Каратай. Третье место разделили между собой Ырыскелди Максатбек из Киргизии и Кирилл Минко из Казахстана.

Адлет Тюлюбаев представляет центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

​Традиционный международный турнир «Кубок Нефтяной столицы» по спортивной борьбе проходит в Казахстане в городе Атырау с 16 по 21 сентября. В рамках соревнований также выступят борцы вольного стиля.

​Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.