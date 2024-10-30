Подмосковный борец-классик стал призером чемпионата мира в Албании

Представитель Подмосковья Садык Лалаев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Албании, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В 1/8 стадии финала весовой категории до 63 килограммов Садык Лалаев взял верх над украинским борцом Александром Грушиным. Затем в четвертьфинале чемпионата мира спортсмен из Московской области одолел соперника из Ирана Имама Мохаммади.

В схватке за выход в финал россиянин уступил Ержету Жарлыкасыну из Казахстана. Закрыть поражение удалось в встрече за бронзовую медаль. В ней Садык Лалаев одержал победу над французом Стефаном Клементом.

Спортсмен из Московской области представляет региональную спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам.

​Чемпионат мира по по греко-римской борьбе в неолимпийских весовых категориях проходил с 28 по 30 октября в столице Албании городе Тирана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.