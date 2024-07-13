Подмосковный боксер завоевал пояс чемпиона WBA Asia

Спортсмен из Ногинска Тигран Узлян нанес Алексею Мазуру первое поражение в карьере и стал обладателем чемпионского пояса WBA Asia в легком весе — до 61,2 кг, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​С самых первых секунд боя и до финального гонга оба боксера обоюдно действовали в высоком темпе. Поединок проходил в равной манере, но в десятом раунде Тигран Узлян отправил Алексея Мазура в нокдаун. По итогу боя все трое судей единогласно отдали победу представителю Подмосковья со счетом: 96-93, 96-93 и 95-94.

​«Я рад, что получилось показать именно зрелищный бой. У нас главный бой, а главный бой должен всегда оправдывать себя. Я считаю, он полностью себя оправдал. Особенно концовкой», –поделился впечатлениями Тигран Узлян.

​Ногинский боксер представляет Московскую областную спортивную школу по боксу. Теперь на его счету десять побед на профессиональном ринге и лишь одно поражение.

​Вечер профессионального бокса «Saint Boxingburg» прошел 11 июля в спортивном комплексе «Арена» в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоялось в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.