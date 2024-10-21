Подмосковный бегун с донорским сердцем пробежал марафон и попал в Книгу рекордов РФ

Подмосковный бегун Валентин Ткачев стал первым спортсменом в России с донорским сердцем, кому удалось преодолеть марафонскую дистанцию в 42,2 км, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представитель Ленинского городского округа сумел пробежать Московский марафон за 4 часа и 44 минуты. Его достижение было зафиксировано в Книге рекордов России. На финишной прямой Валентин Ткачев традиционно поднял флаг Ленинского округа Подмосковья.

​«Конец осеннего сезона выдался очень трудным и плодотворным. Друг за другом у меня шли забеги. За неделю до главного марафона страны я повредил голеностоп, но успел восстановиться. Я был готов к этому марафону, честно, не выхожу на забеги без подготовки. На протяжении всей моей спортивной жизни со мной рядом хирург, который верит в меня и поддерживает. На каждую дистанцию я выходил после полных медицинских проверок и обследований. Переступив финишную черту, я попал в Книгу рекордов России. Не передать словами всю радость и чувства, которые я испытал», — поделился эмоциями Валентин Ткачев.

​Следующая цель подмосковного спортсмена — это тройная медаль лиги марафонов стран БРИКС. Для ее получения требуется преодолеть за следующий год сразу три марафона: Казанский, Питерский и Московский.

​«Пусть все знают, что есть такой город — Видное, что мы тоже можем и делаем. И, по секрету скажу, красивая победа над собой — это победа, которую не ждал ни ты, ни никто другой. Она становится возможной благодаря вере, настойчивости и неукротимой силе воли», — добавил рекордсмен.

​Традиционный Московский марафон прошел 13 октября. В нем приняли участие более 30 тыс. человек.

Мероприятие состоялось в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.