Подмосковный атлет выиграл золотую медаль на чемпионате России по марафону

29-кратный чемпион России в беге Владимир Никитин впервые в своей карьере вышел на марафонскую дистанцию. Дебют принес атлету серебряную медаль: 42 км 195 метров он преодолел за 2 часа 9 минут и 55 секунд.

«Думаю, что это не последний мой марафон. Эмоции у меня зашкаливают. Хочется сказать спасибо всем, кто был сегодня со мной. Особенная благодарность моей семье, любимой жене и дочке. И, конечно, отдельное спасибо моему тренеру Суворову Николаю Васильевичу. Спасибо вам огромное, что вы меня подвели к такому результату. Хотя мы с вами планировали 2 часа 12 минут, но вышло быстрее», — сказал Никитин.

На первом и третьем местах расположились спортсмены из Москвы. Чемпионат России по марафонскому бегу прошел в Казани 4 мая 2025 года. Его участниками стали 35 тыс. человек.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.