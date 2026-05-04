Подмосковные волейболистки «Заречья-Одинцово» выиграли Кубок России

Женская команда «Заречье-Одинцово» из Московской области стала обладателем Кубка России по волейболу, обыграв в финале «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга со счетом 3:2. Турнир завершил сезон 2025/2026, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В решающем матче подмосковные волейболистки встретились с дебютантом финала «Уралочкой-НТМК». Игра получилась напряженной и завершилась победой «Заречья-Одинцово» со счетом 3:2. В полуфинале команда из Одинцова обыграла «Корабелку» из Санкт-Петербурга, а екатеринбургский клуб оказался сильнее московского «Динамо».

Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов подчеркнул значимость победы.

«Историческая победа: спустя 19 лет подмосковные волейболистки завоевали Кубок России. Благодарю спортсменок, тренерский штаб и всех болельщиков — без их поддержки победы этого сезона были бы невозможны», — отметил министр.

Для «Заречья-Одинцово» это первый Кубок России с 2007 года. Ранее клуб шесть раз выигрывал турнир в период с 1995 по 2007 год. Председатель наблюдательного совета ВК «Заречье-Одинцово» Сергей Колунов подвел итоги сезона, в котором команда также завоевала бронзу Кубка Победы и серебро чемпионата России.

«Бронза Кубка Победы, серебро чемпионата России и, наконец, золото Кубка России — мы собрали все трофеи и достойно завершили сезон. Нам есть чем гордиться», — заявил Колунов.

Кубок России проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Дмитрий Абаренов снова возглавил министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Дмитрий Александрович Абаренов снова вернулся в спорт <…>. Очень важно, Дмитрий Александрович, <…> — все стадионы очень ждут жители, потому что, кроме всего прочего, они часто центральные», — сказал Воробьев.