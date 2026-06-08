Подмосковные тяжелоатлеты завоевали 20 медалей на первенстве России

Сборная Московской области выиграла 20 медалей на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15–23 лет. Турнир прошел с 1 по 7 июня в Ноябрьске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В копилке команды девять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых наград. В соревнованиях приняли участие 211 спортсменов из 41 региона страны. Турнир прошел в спортивно-оздоровительном комплексе «Зенит» имени Юрия Морозова в рамках государственной программы «Спорт России». Победители получили право выступить на молодежном чемпионате Европы.

В заключительный день отличился Максим Могучев из СШОР по летним видам спорта Люберец. В весовой категории до 102 кг он завоевал три золота — в рывке (160 кг), толчке (191 кг) и по сумме двоеборья (351 кг). Среди юниорок в категории до 87 кг три серебряные медали выиграла Софья Врагова из СШОР по летним видам спорта Богородского округа. Ее результат — 92 кг в рывке, 116 кг в толчке и 208 кг в сумме.

Бронзу в рывке с результатом 115 кг в категории до 67 кг завоевал Сергей Власов. Ранее три золотые медали в категории до 76 кг выиграла Варвара Кузьминова. Серебро и две бронзы в весе до 71 кг завоевала Наталья Лапина. Даниил Петров стал трехкратным победителем в категории до 67 кг. Мария Колесова взяла два серебра в весе до 55 кг, а Михаил Крыгин — две бронзы в этой же категории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.