Подмосковные тяжелоатлеты завоевали 13 медалей на первенстве России

Подмосковные спортсмены завоевали 13 медалей к экватору первенства России по тяжелой атлетике, которое проходит с 1 по 7 июня в Ноябрьске. В копилке сборной шесть золотых, три серебряных и четыре бронзовых награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В весовой категории до 76 кг среди юниорок победу одержала Варвара Кузьминова из СШОР по летним видам спорта Богородского округа. Спортсменка из поселка Зеленый показала результат 213 кг в двоеборье, взяв 99 кг в рывке и 114 кг в толчке. Она завоевала три золотые медали, опередив соперниц из Нижегородской области.

В категории до 71 кг три медали выиграла Наталья Лапина из Старой Купавны. В рывке с результатом 91 кг она стала третьей, в толчке подняла 111 кг и завоевала серебро, а по сумме двоеборья с результатом 202 кг получила бронзу. Золото в этой категории досталось спортсменке из Москвы, серебро — представительнице ДНР.

Ранее в весе до 67 кг среди юниоров три золотые медали завоевал Даниил Петров из поселка Зеленый. Две серебряные награды среди юниорок в категории до 55 кг выиграла Мария Колесова из областного центра олимпийских видов спорта, а Михаил Крыгин из Старой Купавны стал двукратным бронзовым призером в весе до 55 кг.

Всего в турнире участвуют 211 спортсменов из 41 региона страны. Соревнования проходят в спортивно-оздоровительном комплексе «Зенит» имени Юрия Морозова. Победители получат право выступить на молодежном чемпионате Европы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.