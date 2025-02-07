Подмосковные тяжелоатлетки завоевали третье серебро на Кубке России

Тяжелоатлетка из Московской области Евгения Гусева завоевала серебряную медаль на Кубке России. Эта награда стала третьей в копилке команды региона, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Представительница городского округа Люберцы Евгения Гусева заняла второе место в весовой категории 71 кг. Ее результат: рывок — 105 кг, толчок — 130 кг и сумма двоеборья — 235 кг. Победителем стала спортсменка из Санкт-Петербурга, а бронзовым призером — тяжелоатлетка из Москвы.

Медаль Евгении Гусевой стала третьим «серебром» в копилке сборной региона. Ранее с аналогичными результатами в своих весовых категориях выступили подмосковные спортсменки Александра Фурдик и Яна Кондрашова.

В турнире принимают участие более 300 атлетов из 52 регионов страны. Около 180 мужчин и 150 женщин ведут борьбу за медали в десяти весовых категориях.

Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин проходит с 3 по 10 февраля 2025 года в Екатеринбурге (Свердловская область). Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.