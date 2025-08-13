Подмосковные тяжелоатлетки завоевали 8 медалей в командном зачете чемпионата России

Спортсменки из Московской области завоевали восемь медалей на чемпионате России по тяжелой атлетике. В копилке представительниц региона одна золотая, пять серебряных и две бронзовых награды. По итогам выступления женская сборная Московской области стала серебряными призером в командном зачете, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В весовой категории 45 кг среди женщин спортсменка Александра Фурдик (Видное) завоевала «золото» в рывке (66 кг) и две серебряные медали в толчке (79 кг) и сумме двоеборья (145 кг).

Три серебряных медали в активе Евгении Гусевой (Люберцы), которая выступила в весовой категории 71 кг с результатом 99 кг в рывке, 120 кг в толчке и 219 кг в сумме двоеборья.

Дважды бронзовым призером чемпионата России в весовой категории 64 кг стала Яна Кондрашова (Малаховка). Медали она завоевала в рывке (85 кг) и сумме двоеборья (185 кг).

Чемпионат России по тяжелой атлетике проходил с 10 по 13 августа 2025 года в Санкт-Петербурге в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России» и был посвящен 140-летию этого вида спорта в нашей стране. Всего за четыре дня соревнований на помост чемпионата России вышли более 200 спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.