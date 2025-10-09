Подмосковные тяжелоатлетки завоевали 24 медали на первенстве России

Подмосковные спортсменки завоевали 24 медали на первенстве России по тяжелой атлетике. В копилке представительниц региона шесть золотых, восемь серебряных и десять бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Три золотые медали в весовой категории до 76 кг среди спортсменок до 18 лет завоевала подмосковная тяжелоатлетка Варвара Кузьминова. Она выступила с результатом 95 кг в рывке, 116 кг в точке и 211 кг в сумме двоеборья. Второе и третье места заняли спортсменки из ДНР и Иркутской области соответственно.

«Это была разминка, потому что, надеюсь, через три недели мы будем представлять нашу страну на первенстве Европы. Первые подходы, скажу честно, было тяжеловато, а потом уже разогрелась. Огромное спасибо, конечно, своим любимым наставникам Ольге Михайловне и Владимиру Пантелеевичу, потому что без них у меня бы ничего не получилось», — сказала Варвара Кузьминова.

Еще три «золота» команде принесла Софья Врагова в весовой категории до 87 кг в возрастной группе 18 лет. Ее результат: 87 кг в рывке, 119 кг в точке и 206 кг в сумме двоеборья. Второе и третье места у спортсменок Нижегородской области и Краснодарского края.

«Была уверена на все 100%. Видимо, слишком уверена была, что чуть не получила нулевой результат в первом упражнении. Страх, ужас. Я не знаю, как даже это описать. Было очень страшно перед решающим подходом. От него зависит общий результат. Если бы я не подняла, то закончила бы с нулевым результатом. Впереди Кубок России. Сборы в Рузе. Всем, кто еще выступает, желаю удачи и легкой штанги», — прокомментировала свое выступления Софья Врагова.

В весовой категории до 81 кг среди спортсменок в возрасте 20 лет Лидия Соколова завоевала три серебряных награды с результатом 85 кг в рывке, 108 кг в точке и 193 кг в сумме двоеборья. Победителем стала спортсменка из РСО-Алания.

Трижды серебряным призером в весовой категории до 55 кг и возрастной группе до 20 лет стала Варвара Кременецкая с результатом 61 кг в рывке, 82 кг в толчке и 143 кг в сумме двоеборья. «Золото» завоевала спортсменка из ХМАО, а «бронзу» атлетка из Красноярского края.

Два «серебра» и «бронзу» завоевала Вероника Навольнева, которая выступала в весовой категории до 64 кг и возрастной группе до 18 лет. Ее результат: 74 кг в рывке, 90 кг в толчке и 164 кг в сумме двоеборья. На первом месте расположилась спортсменка из Нижегородской области, а замкнула тройку лидеров тяжелоатлетка из Москвы.

Третье место среди юниорок 15-18 лет в весовой категории заняла Вероника Моисеева с результатом 73 кг в рывке, 89 кг в толчке и 162 кг в сумме двоеборья. Спортсменка завоевала «бронзу» в каждом упражнении. На первой и второй ступенях пьедестала расположились спортсменки из Иркутской области и Ставропольского края соответственно.

Среди юниорок 19-20 лет и в весовой категории 71 кг третье место заняла Наталья Лапина. Спортсменка завоевала три бронзовые медали с результатом 85 кг в рывке, 103 кг в толчке и 188 кг в сумме двоеборья. Первой стала спортсменка из Москвы, а второе место заняла представительница ДНР.

Еще три бронзовых медали завоевала Елизавета Гисс в весовой категории до 81 кг в возрасте до 18 лет. Представительница региона выступила с результатом 69 кг в рывке, 86 кг в толчке и 155 кг в сумме двоеборья.

Первенство России среди юниоров и юниорок 15-18 лет и 19-20 лет по тяжелой атлетике проходит с 3 по 13 октября 2025 года в Иркутске в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.