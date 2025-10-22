Подмосковные тхэквондисты завоевали 27 медалей на Всероссийских соревнованиях

Спортсмены из Московской области завоевали 27 медалей на XXIV Всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Смоленской крепости». По итогам турнира сборная региона заняла третье место в медальном зачете, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Золото: спортсмены из Королева Амир Архангельский (58 кг) и Карим Архангельский (63 кг) стали победителями турнира среди мужчин. Валерия Подзирей (73 кг) из Лосино-Петровского завоевала «золото» среди юниорок до 21 года. Яна Бекетова (44 кг) из Красногорска заняла первое место в соревнованиях среди девушек 12-14 лет.

Серебряными призерами «Кубка Смоленской крепости» стали: Иван Ермаков (58 кг) из Краснознаменска среди мужчин и Таисия Марашкина (53 кг) из Королева среди женщин. Также она заняла второе место в своей весовой категории среди юниорок до 21 года. Нелли Наумова (68 кг) из Красногорска поднялась на вторую ступень пьедестала почета в соревнованиях среди юниорок 15-17 лет. В категории юношей 12-14 лет серебряным призером стал Александр Виноградов (65+ кг) из Королева. Среди девушек в этой возрастной группе «серебро» завоевала Анастасия Царанова (44 кг) из Одинцова.

Еще 17 тхэквондистов принесли команде Московской области бронзовые награды. Краснознаменские спортсмен Марат Гурбанов (68 кг) и Егор Голубин (80 кг) заняли третьи места среди мужчин. Среди женщин бронзовым призером стала Анна Жигалева (62 кг) также из Краснознаменска. Еще четыре представителя этого городского округа взяли «бронзу» в состязаниях юниоров до 21 года: Кирилл Панасенков (74 кг), Рамазан Рамазанов (74 кг), Карим Рамазанов (80 кг) и Егор Голубин (80 кг).

В возрастной группе юниоров и юниорок 15-17 лет третьи места заняли: Назирбек Назирбобоев (68 кг) из Подольска, Злата Аккуратова (42 кг) из Королева, Александра Михайлова (46 кг) из Лесного городка и Виктория Кислякова (63 кг) из Звенигорода. Мурад Исмаилов (37 кг) из Одинцова и Александр Нефедов (65+ кг) из Видного завоевали бронзовые медали в категории «юноши 12-14 лет». Среди девушек этого возраста бронзовым призером стала Ульяна Викулина (59+ кг) из Королева. В младшей возрастной группе 10-11 лет медали завоевали Ярослав Богданов (40 кг) из Королева, Мехриман Шарабдижонова (33 кг) из Тучково и Карина Сочнева (36 кг) их Королева.

По результатам поединков команда Московской области активом в 27 медалей (четыре золотых, шесть серебряных и 17 бронзовых) заняла третье место медального зачета. Победителями стали спортсмены из Москвы, а на второй ступени — тхэквондисты из Смоленской области.

XXIV всероссийские соревнования по тхэквондо «Кубок Смоленской крепости» проходили с 17 по 20 октября 2025 года в Смоленске в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». В них приняли участие более 1100 спортсменов из 28 регионов России и Республики Беларусь.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.