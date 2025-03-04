Подмосковные теннисисты поднялись на пьедесталы двух международных турниров

​Представители Подмосковья завоевали две золотые медали на соревнованиях J200 в Таиланде и две серебряные награды на турнире ITF 75 в Словакии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковный спортсмен Егор Плешивцев занял первое место в одиночном разряде международных соревнований «J200», обыграв в финале китайского теннисиста Куан Чэня. «Бронзу» поделили Том Зикенбергер из Германии и ещё один представитель Китая — Вы Чэнь.

​В парном разряде данного турнира победил тандем теннисистов из Московской области — Егор Плешивцев и Роман Харламов. В заключительной игре россияне взяли верх над Фумин Цзяном и Куан-Шоу Чэнем из Китая. На третьем месте расположились австралиец Даниэль Йовановски в паре с немцем Ливеном Митушем, а также Донхён Хванг и Tнсу Чон из сборной Южной Кореи.

​На других международных соревнованиях ITF 75 спортсменка из Подмосковья Елена Приданкина завершила свое выступление, уступив в финале турнира сопернице из Хорватии Антонии Ружич. Замкнули тройку призеров Селин Неф из Швейцарии и Дестани Айява из Австралии.

​Также Елена Приданкина поднялась на пьедестал в парном разряде соревнований. Она выступала вместе с представительницей Швейцарии Селин Неф. Спортсменки успешно дошли до финала, где потерпели поражение от чешских теннисисток Джесики Малецковой и Мириам Колодзиевой. Бронзовые медали на счету американки Анны Сиклер Роджерс и британки Фреи Кристи, а также Ребеки Масоровой из Швейцарии и Лейре Ромеро Гормас из Испании.

​Турнир J200 проходил в Тайланде, в городе Нонтхабури с 24 февраля по 2 марта.

​Турнир ITF 75 состоялся в Словакии, в городе Трнава с 24 февраля по 2 марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.