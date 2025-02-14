Подмосковные теннисистки вышли в полуфинал международного турнира в Катаре

Подмосковные спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в ½ финала парного турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Российские теннисистки в четвертьфинале обыграли тандем Ирины Хромачевой (Россия) и Анны Данилиной (Казахстан) со счетом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. За это время Андреева и Шнайдер допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми.

В следующем раунде турнира в Дохе подмосковные спортсменки сыграют с соперницами из Италии — Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Именно этой паре Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в финале Олимпийских игр в Париже.

Подмосковный дуэт теннисисток образовался прошлым летом на Олимпиаде. Для Андреевой и Шнайдер это третий совместный турнир. В Брисбене девушки завоевали титул, на турнире «Большого шлема» в Мельбурне добрались до полуфинала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.