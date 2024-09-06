Подмосковные студенты принимают участие в спартакиаде «Юность России»

Студенты техникума имени С. П. Королева принимают участие в соревнованиях по легкой атлетике и гиревому спорту в рамках Спартакиады «Юность России» в состав сборной команды Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Соревнование проходит в Челябинске и завершится 7 сентября, в нем принимают участие студенты СПО. Основные виды спорта, в которых состязаются участники, — это волейбол, легкая атлетика и плавание.

Также студенты могут проявить себя в шести дополнительных видах спорта по выбору: баскетболе, гиревом спорте, дзюдо, настольном теннисе, футболе и шахматах. Соревнования проходят на различных спортивных площадках Челябинска, включая спорткомплекс «Метар-Спорт», стадион «Локомотив» и Дворец культуры «Восток».

«Эта Спартакиада — уникальная возможность не только проверить свои силы, но и почувствовать себя частью большой спортивной семьи», — поделились эмоциями студенты техникума имени С. П. Королева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.