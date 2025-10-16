Подмосковные стрелки завоевали 6 медалей на первенстве России

Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на первенстве России по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек до 17 лет. В копилке представителей региона «золото», «серебро» и четыре «бронзы», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В личном первенстве среди юношей в дисциплине «пистолет пневматический, 10 метров» золотую медаль завоевал подмосковный стрелок Сергей Труфанов (Наро-Фоминск). В финале он обошел спортсмена из Республики Крым. Бронзовым призером в этих соревнованиях также стал представитель Московской области Вадим Комаров (Селятино).

«Серебро» в командных соревнованиях в дисциплине «пистолет пневматический, 10 метров» завоевали спортсмены из Московской области Вадим Комаров, Артем Швецов (Наро-Фоминск) и Александр Костенко (Краснознаменск). В этом же упражнении бронзовые медали завоевали Сергей Труфанов, Иван Крыльцов (Краснознаменск) и Вадим Селютин (Наро-Фоминск), также представляющие Подмосковье. Победителями в этом упражнении стали представители Липецкой области.

Среди девушек Ангелина Глазкова (Краснознаменск), Валерия Калачева (Краснознаменск) и Анна Топоркова (Ногинск) также заняли третье место. Победителями стали спортсменки из Краснодарского края. «Серебро» — у команды Москвы.

В дисциплине «пистолет пневматический, 10 метров, пара смешанная» бронзовые медали завоевал подмосковный тандем спортсменов Ангелины Глазковой и Вадима Комарова. Третье место подмосковные спортсмены поделили с крымчанами. Победителем стала команда Красноярского края, а «серебро» у стрелков второй команды Республики Крым.

Первенство России по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек до 17 лет проходит с 10 по 19 октября в Ижевске в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.