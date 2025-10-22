Подмосковные стрелки стали победителями командного зачета первенства России

Подмосковные спортсмены завоевали семь медалей и заняли первое общекомандное место на первенстве России по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек до 17 лет. В копилке представителей региона три серебра и четыре бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В личном первенстве среди юношей в упражнении «пистолет пневматический, 10 метров» серебряную медаль завоевал подмосковный стрелок Сергей Труфанов (Наро-Фоминск). Бронзовым призером в этих соревнованиях также стал представитель Московской области Вадим Комаров (Селятино).

«Серебро» в командных соревнованиях в упражнении «пистолет пневматический, 10 метров» завоевали спортсмены из Московской области Вадим Комаров, Артем Швецов (Наро-Фоминск) и Александр Костенко (Краснознаменск). В этом же упражнении бронзовые медали завоевали Сергей Труфанов, Иван Крыльцов (Краснознаменск) и Вадим Селютин (Наро-Фоминск), также представляющие Подмосковье. Победителями в этом упражнении стали представители Липецкой области.

Еще одну серебряную медаль сборной региона принесла Екатерина Казьмина (Дмитров) в скоростной стрельбе по пяти мишеням из пневматического пистолета на 10 метров. Первое и третье места в этой дисциплине заняли представительницы Москвы.

Среди девушек в командных соревнованиях Ангелина Глазкова (Краснознаменск), Валерия Калачева (Краснознаменск) и Анна Топоркова (Ногинск) заняли третье место. Победителями стали спортсменки из Краснодарского края. «Серебро» — у команды Москвы.

В дисциплине «пистолет пневматический, 10 метров, пара смешанная» бронзовые медали завоевал подмосковный тандем спортсменов Ангелины Глазковой и Вадима Комарова. Третье место подмосковные спортсмены поделили с крымчанами. Победителем стала команда Красноярского края, а «серебро» у стрелков второй команды Республики Крым.

Первенство России по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек до 17 лет проходило с 10 по 19 октября в Ижевске в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.