Подмосковные стрелки стали победителями и призерами первенства РФ по стрельбе

Спортсмены из Подмосковья завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды на первенстве России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийских соревнованиях по пневматике, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Вторые места в рамках первенства страны заняли Анастасия Сорокина и Тимофей Алейников в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м среди смешанных пар. В аналогичной дисциплине среди юниорок «серебро» на счету Екатерины Леоновой, Марьяны Романовой и Анастасии Сорокиной. Эти же спортсменки удостоились еще одного второго места в дисциплине «стрельба лежа из винтовки с 50 м».

​Также подмосковная спортсменка Анастасия Сорокина записала на свой счет еще одну медаль первенства России — бронзовую. Она замкнула тройку призеров по итогам одиночных соревнований по стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений.

​Кроме того, вместе с первенством России прошли всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия, где представители Московской области дважды поднялись на первую ступень пьедестала, а также по одному разу заняли второе и третье места.

​Победителями всероссийского турнира в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м стала команда подмосковных спортсменок: Анастасия Сорокина, Надежда Козлова и Марьяна Романова. Среди юниоров в данной дисциплине серебряную медаль выиграла тройка подмосковных стрелков: Тимофей Алейников, Денис Букин и Иван Колесник.

​В олимпийском упражнении «винтовка пневматическая, 10 метров» победу вновь одержала Анастасия Сорокина. И среди смешанных пар почетное третье место завоевали Тимофей Алейников и Надежда Козлова, победив в бронзовом медаль-матче.

​Первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия проходили с 20 по 29 сентября в Республике Татарстан. За медали турниров сражались более 300 спортсменов из 31 региона РФ.

​Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.